Pikaagne pensionifondide juht kaotas Luminoris ameti

Luminori Baltikumi pensioni üksust juhtima asuv Rasmus Pikkani lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga ning alustas finantsmaastikul 1997-2001 Eesti Pangas ökonomistina. Sealt edasi on ta täitnud erinevaid investeerimistoodetega seotud positsioone Sampo Pangas, Swedbankis ja Luminoris. Ta on igapäevaselt tegelenud nii finantsturgude analüüsi, tootearenduse, investeerimisfondide juhtimise, portfellihalduse valdkonna juhtimise kui viimastel aastatel laiemalt investeerimis- ja kindlustustoodete pakkumise arenduse ja distributsiooniga.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja, mille turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Pangal on Baltikumi peale umbes miljon klienti ja 3000 spetsialisti. Luminor on kapitaliseeritud 18% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,8 miljardit eurot. Moody's Investor Service kinnitas Luminor Bank ASile esmakordse hoiuste krediidireitingu Baa1 koos stabiilse väljavaatega. Luminori kolmeaastase tähtajaga tagamata võlakirjad on noteeritud Iirimaa väärtpaberibörsil.