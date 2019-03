Swedbank blokeeris vihjeandjad

Swedbanki pressiesindaja Gabriel Francek Rodau kinnitas, et panga töötajatel pole töötundide ajal võimalik kasutada SVT vihjelehte, kuid samamoodi on blokitud ka mitmed teised veebilehed. Tema sõnul on blokeerimised muuhulgas seotud turvanõuetega, sealhulgas ka pangasaladuste hoidmise ning GDPR-normide täitmisega. Nii olevat blokeeritud ka Google'i tõlketeenus.