Huawei kaebab USA valitsuse kohtusse

Huawei esitatud hagi järgi pole USA kongress leidnud mitte ühtegi tõendit, mis põhjendaks sellist keelu. USA valitsus on siiani keelanud riigiasutustel Huawei toodete kasutamise, sest need võivad julgeolekuorganite sõnul kujutada endast ohtu rahvuslikule julgeolekule. USA tegeleb ühtlasi Huawei vastase lobitööga üle kogu maailma, üritades liitlasriike meelitada mitte kasutama Hiina telekomihiiu tooteid, tuues põhjuseks turvakaalutlused.

Huawei sõnul läheb nende valmistatud toodete kasutamise keeld riigiasutustes vastuollu USA põhiseadusega, mille järgi ei tohi karistada mitte ühtegi indiviidi ega gruppi ilma süüdi mõistva kohtuotsuseta. Nimelt on konkreetses seaduses Huawei nimeliselt välja toodud ja see on ettevõtte sõnul otsene diskrimineerimine ja karistamine ilma vettpidavate tõenditeta.