Taxify asemel on nüüd Bolt

Taxify kannab tänasest kõikjal maailmas uut nime Bolt, kuna tahab muutuda pelgalt taksofirmast ühistranspordifirmaks.

«Kui me viis aastat tagasi Taxifyga alustasime, pakkusime takso dispetšerteenust. Sellest ajast oleme transpordiplatvormina oluliselt kasvanud – näiteks saab meie platvormil lisaks autodele sõita Pariisis elektriliste tõukeratastega ning Aafrikas mootorrataste ja tuk-tukidega,» ütles Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Bolt Tegutseb 30 riigis ja sadakonnas linnas üle maailma.

850 töötajat, neist enam kui 250 Tallinnas asuvas peakontoris.

Üle 25 miljoni kasutaja üle ilma, umbes pool ettevõtte tegevusest toimub Aafrikas.

Miljoneid sõite kuus, ärisaladusele viidates ettevõte täpset arvu ei avaldada.

«On mitu valdkonda, kuhu minemist kaalume: alustades näiteks ühistranspordiga liidestamisest või mõnedes linnades ka jagatud jalgrataste lisamisest,» rääkis ta. «Sellise kasvu juures jäid praegune bränd ja nimi meile lihtsalt väikeseks.»

Bolti juhtidele ja kasutajatele nimemuutus muudatusi kaasa ei too, sest nutiseadmesse laetud Taxify rakendus uuendab ennast automaatselt. Esialgu jääb samaks ka rakenduse ikoon, et kasutajad selle ära tunneksid. Rakenduse esimesel avamisel kuvatakse kasutajale info, et Taxify kannab nüüd nime Bolt.

«Inglise keeles tähendab Bolt välgunoolt. Meie jaoks tähendab see kiiret ja mugavat võimalust linnas ringi liikuda, olgu see siis auto, tõukeratta või ühisveokiga. See rõhutab ka seda, et me usume, et transpordi tulevik on elektriline,» ütles Villig.

Nimevahetuse kulu on tema sõnul veel vara hinnata. «Kuna oleme digitaalne platvorm, on suurem osa muudatusi õnneks virtuaalsed – me ei pea näiteks sadu poode ümber tegema –, aga see on ikkagi arvestatav investeering mitme miljoni euro mahus.»

Firma asutaja sõnul saavad inimesed aru, et ettevõte on alles arengu algusjärgus, mistõttu pole põhjust muretseda, et uus nimi kasutajale võõraks jääks.

«Kuna meile lisandub igal aastal üle kümne miljoni kasutaja, tähendab see, et suur osa kasutajaid, kes meil mitme aasta pärast on, ei tea meie eelmisest brändist midagi. Viis aastat tagasi oli meie nimi mTakso, mida praegu ei mäleta enam keegi,» märkis Villig.

Ettevõtte kiire kasvu tõttu kolib Bolt Tallinnas sel aastal valmivasse uude kontorisse, kuna praegused ruumid Lutheri kvartalis jäävad väikeseks. Uus hoone mahutab umbes 450 inimest. Bolti klienditeenindus kolis hiljuti Veerenni tänaval valmivasse Ovaali majja.

Bolt on 2013. aastal asutatud transporditehnoloogiafirma, mille asutas toona 19-aastane Markus Villig. Möödunud aastal kaasati 175 miljonit dollarit, tehinguga kasvas ettevõtte väärtus miljardi dollarini. Investeerimisringis osales Hiina sõidujagamisettevõte Didi Chuxing, mis ostis Taxifys 2017. aastal vähemusosaluse. Juhtinvestor oli Saksamaa autotootja Daimler.