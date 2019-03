«Ma ei tea, ma ei saa sellest aru, miks supermarketid öösiti lahti on. Ütleme nii, et kui keskööl tuleb piimaisu, on ju tore, kui pood lahti on. Aga see pole ratsionaalne. Võiks olla regulatsioon, mis ei luba näiteks üle 300 ruutmeetristel poodidel öö läbi lahti olla. Väiksemad tanklapoed võivad jääda. Aga 5000 ruutmeetrine hüpermarket ju ei pea öösiti lahti olema. Mõelge kasvõi valguskulu peale. Minu arust on see naljakas, aga kui nad (Prisma marketid on öösiti lahti-toim) tulevad toime, siis las nad teevad,» rääkis Pärnits.