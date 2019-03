Eduka ettevõtja ootamatu soov valitsusele: taastage firmade tulumaks

Firmade tulumaksu kaotamist 2000. aastal on peetud üheks Eesti majandusedu aluseks ja ettevõtjasõbraliku riigi kaubamärgiks. Seda on kiivalt kaitsnud ja toetanud oravapartei.

Kuigi Palmse Mehaanikakoja omanik ja juht Puusepp tunnistas, et kui omal ajal oli kasumi maksustamise lõpetamine hea ja innovaatiline idee, siis nüüd on aeg edasi läinud ja mõtlema peaks uute lahenduste peale.

«Mina olen tõesti üks neist, kes ei pea õigeks, et meil pole ettevõtetele tulumaksu,» ütles Puusepp, «ja seda olukorras, kus sotsiaalmaks on väga kõrge.» Ta leidis, et praegune olukord on kasulik skeemitajatele ja OÜtajatele (inimestele, kes maksavad palga asemel dividende-toim) ning koormab liialt ausaid ettevõtteid, kes maksavad korralikku palka.

Ta leidis, et Reformierakond on väga pikalt klammerdunud dogmasse, et ettevõtete kasum olgu maksuvaba. «Minu meelest oleks aeg sellest üle saada.» Küll aga rõhutas ta korduvalt, et uue maksu kehtestamine peaks olema komplektis sotsiaalmaksu langetamisega, kuna viimane on praegu liiga suur ja raskendab eriti alustavatel ettevõtjatel töötajate palkamist.

Võidavad suured ja rikkad

«Maksma hakkavad need, kes on jalad alla saanud ja kasumisse jõudnud. Samas firmad, kes alles alustavad ja kel pole kasumit, saaksid uuest süsteemist tuge, kuna nende jaoks läheksid tööjõukulud väiksemaks,» selgitas Puusepp. Tema sõnul võidavad praegusest süsteemist eelkõige suured ja välismaistele kontsernidele kuuluvad ettevõtted, kes takkaotsa on tihti kasumit laenude kattevarjus välja kantima.

«Praegune maksusüsteem on ebaloomulikult palju sotsiaalmaksu poole kaldu,» leidis ettevõtja. «Mõtleme kasvõi tuleviku peale, kus pensioni- ja tervishoiukulud aina kasvavad. Kas paneme selle kompenseerimiseks veelgi sotsiaalmaksu otsa? Nii ei saa ju,» pahandas ettevõtja. «Seega kui me tahame, et ettevõtjad maksaksid paremat palka ja inimesed elaksid paremini, peaksime süsteemi muutma, mitte parema palga maksjaid karistama.»

Puusepp leidis, et palju räägitud sotsiaalmaksu lagi ei oleks sugugi nii mõistlik, sest muudaks selle maksu sisuliselt äraspidi astmeliseks. «Ja astmelisi makse peaks vältima,» on ta kindel.

Parlamendivalimiste tulemustele hinnangut andes jäi Puuseppa häirima see, et võit oli liiga reformierakonna poole kaldu. «See tekitab neis petliku tunde, et kõik on seni väga õigesti tehtud.» Teiseks on Puusepal kahju, et Eesti200 välja jäi. «Nad toonuks vähe värskemat ja ettevõtlikumat verd riigikokku,» ütles ta. Samas on tal hea meel Kaja Kallase suure häälesaagi üle, mis annab lootust arvata, et varem peenhäälestamisega tegelenud erakond saab oma nimele väärilise uue hoo.

Mõte pole sugugi uus

Ettevõtete tulumaksu ideed on varasemalt toetanud veel näiteks Indrek Neivelt. Ta leidis näiteks 2014. aastal sarnaselt Puusepaga, et tulumaks võiks tulla väiksema sotsiaalmaksu hinnaga. «Kokkuvõttes ettevõtlussüsteemi maksukoormus ei suurene. Väiksem sotsiaalmaks kompenseeritakse ettevõtte tulumaksuga. Need ettevõtted, kes rohkem palka maksavad, maksavad uue süsteemi järgi vähem makse. Ettevõtted, kellel on suured kasumid ja vähe inimesi palgal, maksaksid selle süsteemi järgi rohkem,» selgitas ettevõtja.

Hiljuti Postimehel antud intervjuus leidis maksuekspert Ranno Tingas, et madalam sotsiaalmaks mõjuks ettevõtetele kindlasti hästi. Maksutulu annaks sisse kasseerida hiljem, kui kasum on teenitud ja läheb jagamisele. «Aga riigi jaoks on see probleem, sest tööjõumaksud saab igal kuul kätte, aga ettevõtte tulumaks on sellise pika vinnaga. Samuti kui tehakse väga halb investeering ja raha kaotatakse või lihtsalt ei maksta välja, siis riik seda tulumaksu ei saa,» kirjeldas Tingas kitsaskohti.