Narva-Jõesuu linn tahab kehtestada turismimaksu

Arengukava kuni aastani 2025 näeb Narva-Jõesuud kui kuurorti käsitlevas jaotises ette, et arendada tuleks muuhulgas linna rannaala. Plaanide seas on uue üldplaneeringu koostamine, suvelava ehitus, avaliku käimla rajamine, muuli ehitamine, jõeäärse ala väljaarendamine ning puhkeala arendamise jätkamine.

Et rannaala arendamist ja korrastamist rahastada, sooviks linn muuhulgas kehtestada turismimaksu, näiteks 2 eurot inimese ööbimiselt. Samas märgib linnavalitsus arengukavas, et see eeldab seaduse muutmist, nagu ka teine maksualane ettepanek ehk maksimaalse maamaksu määra kehtestamine mitteresidentidele.