Kaitseväelased lõhkasid Naissaare sadama ehituselt leitud mürsud

Naissaare sadama kapten Jaanus Jürivete AS-st Saarte liinid ütles, et lõhkekehade leidmine on vanade sadamate rekonstrueerimise käigus üsna tavapärane. Jürivete selgitas, et sadamakai uue sulundseina ehitamisel kaevatakse sadamabasseini põhi ja tulevase sulundseina asukoht sügavamalt läbi, et kõrvaldada sealt võimalikud ohud ja takistused, mis võiksid uue seina vaiade sisse rammimisel probleemiks saada.