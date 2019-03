Eesti Energia hakkas Läti kodudesse elektrit müüma

Eesti Energia tegutseb Läti äriklienditurul Enefit brändi all juba 2006. aastast ning on saavutanud selle ajaga turul teise positsiooni nii elektri- kui ka gaasimüüjana. Eesti Energia kontserni kliendikogemuse direktor Jüri Teemant ütles, et Enefit on brändina Lätis juba praegu tuntud ning nüüd astub ettevõte sammu edasi.

«Lühikese testmüügi jooksul sõlmitud sajad lepingud näitavad, et meie pakkumine on atraktiivne ja konkurentsivõimeline. Oleme tõsiseltvõetav alternatiiv hetkel turgu valitsevale Latvenergole, kellel on Läti avatud elektriturul endiselt 92 protsenti koduklientide turuosast,» lausus Teemant.

«Pikas plaanis on meie eesmärk saavutada 10-protsendiline turuosa ning tekitada tõelist konkurentsi,» lisas Teemant.

Jaanuarikuine Norstati uuring näitas, et kolmandik küsitletud Läti kodumajapidamistest pole oma praeguse elektrimüüjaga rahul ja 45 protsenti kaalub elektrimüüja vahetamist korra aastas. Ometi vahetab reaalselt elektrimüüjat aasta jooksul vaid kuus protsenti Läti majapidamistest, seda peamiselt heade alternatiivide puudumise tõttu.

Enefit lubab oma Läti klientidele pakkuda selget hinnakujundust, mis ei sisalda lisatasusid ega varjatud trahve. Kliendid saavad valida fikseeritud elektrihinnaga paketi ja börsihinnaga dünaamilise paketi vahel.

Lisaks on Enefit Lätis esimene elektrimüüja, kes pakub koduklientidele ka Rohelist Energiat, päikesepaneelide paigaldust ja finantseerimist, elektriseadmete kindlustust ning tarbimisajalugu kuvavat mobiilirakendust.

«Meie Eesti kliendid on juba harjunud oma elektriasju digitaalselt ajama ja selleks ka nutiseadmeid kasutama. Nüüd soovime neid efektiivseid lahendusi ka Lätis pakkuda,» selgitas Teemant.

«Meie konkurentsieelis uutel koduturgudel on ka digiplatvorm, mis on Eestis järele proovitud ning mida on võimalik kasutada ka teistes riikides, kus on tarbimisandmed teenuse osutajatele kättesaadavaks tehtud,» lisas ta.

Läti kodukliendi turule sisenemine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja energiateenuste pakkujaks.