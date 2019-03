Tselluloositehase ninamehed taandusid Est-Fori juhatusest

Pärast seda, kui valitsus otsustas mullu sügisel tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada, panid metsaettevõtjad miljardiprojekti «ülemisse lauasahtlisse», et oodata paremaid aegu ning teadus- ja faktipõhist valitsemiskultuuri. See andis alust spekulatsioonideks, et järgmine võimaluste aken tehase jaoks võiks tekkida pärast valimisi, mil Eestit asub juhtima uus võimuliit.

Polli ja Kohavaga suheldes selgub, et nii see ilmselgelt pole. Veelgi enam, mõlemad mehed astusid läinud aasta viimasel päeval tehase ettevalmistamiseks loodud Est-For Investi juhatusest välja. «Mina seal enam ei tööta ega saa ka ettevõtte tegemisi kommenteerida,» ütles Aadu Polli. Ta põhjendas, et kuna juhatusel lasub vastutus ja hoolsuskohustus, pole mõtet seal niisama tiksuda. Äriühingut siiski likvideerima ei minda. «Projekt on sahtlis.»