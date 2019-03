Kreeka võtab jälle laenu

Emissioon toimuba ajal, mil investorid, eriti Euroopas, otsivad suurema tulususega väärtpabereid, kirjutab The Wall Street Journal. Itaalia müüs veebruari alguses kaheksa miljardi euro väärtuses 30 aastaseid riigivõlakirju, mis märgiti märgatavalt üle. Alanud aasta alguses oli suur nõudlus Iirimaa, Portugali, Hispaania ja teiste Euroopa riikide 10 aastaste võlakirjade järgi.

«Kreeka taob rauda selgelt ajal, mil see on tuline,» ütles majanduslehele Rabobanki intressistrateegia üksuse juht Richard McGuire. «Asi pole niivõrd rahavajaduses, vaid eesmärgiks on pigem uurida riigivõlakirjade turu üldist sentimenti ja hoida sellega uks avatud tulevastele emissioonidele kui selleks vajadus tekib,» lisas ta.