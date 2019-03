Jaapanis üle kolme kuu vangistuses hoitud Nissani eksjuht lastakse vabaks

Ghosni kautsjoniks määrati miljard jeeni ehk 8,94 miljonit dollarit ja mees võib kinnipidamiskeskusest vabaneda juba teisipäeval. Kohus on varem keeldunud Ghosni kautsjoni vastu vabastamast, sest prokuratuuri väitel võib ta riigist põgeneda ja ennast varjata. Kautsjoni vastu vabastamise tingimusi teisipäeval ei avaldatud.

Kautsjoni vastu vabastamine on Jaapani õigussüsteemis suhteliselt haruldane nähtus ja 64-aastase Ghosni kuude kaupa kinni pidamine on tõmmanud riigile rahvusvahelist kriitikat. Ühtlasi peetakse Jaapani vangistustingimusi ülejäänud arenenud maailmaga võrreldes suhteliselt spartalikuks ning Ghosn on varem korduvalt kurtnud külma kambri ja riisikeskse menüü üle