Yle: Nordeat läbis 700 miljonit eurot kahtlase päritoluga raha

Nordea kontodele jõudis avastatud rahast umbes 700 miljonit eurot. Lisaks on Nordea kliendid olnud sajad riiulifirmad, kelle tegelikke omanikke on pea võimatu tuvastada.

Nordea Soome haru kontodele jõudis rahast üle 200 miljoni euro. Märkimisväärne osa maksetest on seotud toodete ja teenuste ostuga soomlastelt ja teistelt Põhjamaade firmadelt.

Sageli tuli raha mõnda maksuparadiisi nagu Briti Neitsisaartele, Panamasse või Belize'i registreeritud firmadelt. Firmade tegevusega on segamini seaduspärane ja seadusvastane raha. Seda peetakse tahtlikuks, sest see lubab hajutada seadusvastastest allikatest pärinevat raha. Seepärast liikus raha nii tegelikku äritegevust tegevate firmade kui ka riiulifirmade vahel.

Nordea klientide seas on olnud tuntud tankiste, maksuparadiiside firmasid ning rahapesukahtlusega ja majandusalaste kuritegudega seostatud pooli.

Tankistide seas on üks Filipiinidelt pärit koduperenaine, keda on varem seostatud ebaseadusliku rahvusvahelise relvaäriga, ning kaks britti, kes on juhtinud maailma eri otstes 2200 firmat.