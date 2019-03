Lõpp kihutamisele: Volvo paneb kõigile autodele kiirusepiirangu peale

Sisuliselt tähendab see seda, et vajuta gaasipedaali palju tahad, uus Volvo üle 180 kilomeetri tunnis edasi ei liigu.

Otsus tõukub Rootsi autotootja varem välja öeldud ambitsioonikast eesmärgist: aastaks 2020 ei saa keegi nende autodes surma ega tõsiselt viga. Samas annavad nad endale aru, et ainuüksi tänu ohutumale tehnoloogiale pole see võimalik, mistap tuleb tarvitusele võtta täiendavaid abinõusid. Sõidukiiruse piiramine 180 kilomeetrini tunnis ongi üks võimalus, teatab firma kodulehel .

Volvo juhtkonna sõnul on kiiruse ületamine üks peamine põhjus, miks saab nii palju inimese liikluses viga või surma. «Kuigi kiirusepiirang ei lahenda kõiki probleeme, on see seda väärt, et päästa kasvõi üks inimene,» ütles Volvo juht Håkan Samuelsson.