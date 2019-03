Eesti üks rikkaim ettevõtja: valija ei ole rumal

Sotsiaaldemokraatliku erakonna nõrk tulemus jäi Puusepale üllatuseks. «Nad on suhteliselt mõistlikud. Ma isegi ei tea, mis neil juhtus. Ma arvan, et nad väärinuks paremat tulemust,» kõlas ettevõtja seisukoht.

Kütt: nii suur võit tuli üllatusena

Cleveroni juht Arno Kütt ütles, et ettevõtja seisukohalt on Reformierakonna hea valimistulemus igati positiivne, kuid niivõrd ülekaalukas võit tuli üllatusena.

Küti sõnul tõi Reformierakonnale suure edu Keskerakonna valitsuse viimase kahe aasta otsused. «Eks inimesed ei olnud praeguse valitsuse ja maksusegadusega rahul. Ju ei vastanud Keskerakond ootustele ja otsustati, et just Reformierakond suudab riiki vedada,» ütles ta.

Suurimaks üllatuseks oli Küti sõnul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) hääled. «Sotside nõrk tulemus oli pigem ootuspärane, aga just see, et EKRE nii palju e-hääli sai, oli üllatav. Tegelikult ei oodanud ka, et Reformierakond nii ülekaaluka võidu saavutab,» lisas ta.

Küsimusele, keda ta sooviks koalitsioonis näha, ütles Kütt, et loogiline oleks Reformierakonna välja pakutud Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide koalitsioon. «Uus valitsus võiks tuua stabiilsust,» lõpetas ta.

Sotsist ettevõtja raputab tuhka pähe

Sotsiaaldemokraadist ettevõtja, endine riigikogu liige Jaanus Marrandi ütles, et sotside kehva valimistulemuse põhjus võib olla see, et laiema publiku kõnetamise asemel on vajutud kitsasse nišši.

Kitsa niši all mõtles Marrandi eelkõige seda, et sotsidest on jäänud mulje kui linnaintelligentsi ja haritlaste erakonnast, kes laiemat valijaskonda – ettevõtjaid, töölisi, maainimesi – oma sõnumitega enam ei puuduta. «Me peaks olema laiapõhjaline, ühiskonnas tasakaalu otsiv erakond, aga me oleme liiga kitsasse niši läinud,» ütles Marrandi, lisades korduvalt, et ta ei taha koduerakonda siiski liiga detailselt kritiseerida ega tagantjärele rusikatega vehkida. Marrandi otsustas sel korral kandideerimata jätta.

Marrandi rõhutas, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele on sotsiaaldemokraatidel ettevõtjatele väga palju pakkuda. Ühelt poolt lubavad nad kõrges hinnas hoida avatud ühiskonna väärtusi, mis soodustab rahvusvahelist kaubavahetust, teisalt võiksid nad astuda konkreetseid samme, et Eesti inimesed saaksid süüa odavamat toitu. «Lisaks on meil metsa- ja keskkonna teemad,» lisas ettevõtja, kellele kuulub osa Estonia Farmid OÜst.

EKRE esiletõus tegi teda murelikuks. Ta nimetas EKRE valijat inimeseks, kel pole elus võib olla kõige paremini läinud ja kes vaatab kodus telekat, kust näeb, et ka läänemaailmas on inimestel suur rahulolematus (näiteks kollased vestid Prantsusmaal) ja pidev jama (näiteks terrorism). «Siis on olemas kavalpead, EKRE liidrid, kes häbenemata neil meeleoludel mängivad ja seda ära kasutavad,» rääkis Marrandi, lisades, et varem läksid heitunute ja mures olijate hääled pigem Keskerakonnale.

Siiski tunnistas Marrandi, et süüdi pole ainult teised, vaid siinkohal on ka sotsidel endil töö tegemata jäänud, mistõttu tuleb endile tuhka pähe raputada. «Nagu ma alguses ütlesin, me oleme liiga niši läinud ja oma laiema publiku, kes meil ajalooliselt olnud on, tähelepanuta jätnud.»