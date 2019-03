Cleveroni juht: ettevõtja jaoks on Reformi tulemus igati postiivne

Küti sõnul tõi Reformierakonnale suure edu Keskerakonna valitsuse viimase kahe aasta otsused. «Eks inimesed ei olnud praeguse valitsuse ja maksusegadusega rahul. Ju ei vastanud Keskerakond ootustele ja otsustati, et just Reformierakond suudab riiki vedada,» ütles ta.

Suurimaks üllatuseks oli Küti sõnul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) hääled. «Sotside nõrk tulemus oli pigem ootuspärane, aga just see, et EKRE nii palju e-hääli sai, oli üllatav. Tegelikult ei oodanud ka, et Reformierakond nii ülekaaluka võidu saavutab,» lisas ta.