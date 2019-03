Kadri Simson: Keskerakond jääb ilmselt valitsusest välja

Tema sõnul teevad uue valitsuse tõenäoliselt Reformierakond sotside ja Isamaaga ning samuti on tõenäoline, et poole valitsusperioodi pealt tuleb uues valitsuses kaadrivahetus. «Olen realist - Reformierakonnaga koostööd tehes tuleb arvestada, kas lähed valitsusse kaheks esimeseks aastaks või kaheks teiseks aastaks,» ütles ta. «See on väga nadi valik.»