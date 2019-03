Eksministrist ettevõtja: ega ma firmat hauda kaasa võta!

Koolipinki nühkides polnud Tõnis Kaasikul kindlasti mõttes, et temast saab ettevõtja. Keskkonnahuvilise noore haridustee tipnes pärast Tartu Riiklikut Ülikooli geograafiakandidaadi väitekirjaga kaitsmisega, mis tänases mõistes tähendab doktorikraadi. Paralleelselt oli ta keskkonnainspektor Aegviidu metsamajandis. Isegi Eesti taasiseseisvumisele järgnenud aastatel arvas Kaasik, et ta on rohkem «loodusemees». Keskkonnakaitsega tegeles ta isegi ministri tasandil: aastatel 1991-92 oli ta isegi üleminekuvalitsuses keskkonnaminister.