Aasta ettevõtja 2019: ega ma firmat hauda kaasa võta!

Kaasiku sõnul on nad ettevõtte asutamisest saadik fokusseeritud innovatsioonile. Kui nad 2003. aastal alustasid, tehti seda kohe kõige uuema tehnoloogiaga, mis oli sellel ajal maailmas leida. 2009. aastal võttis ettevõte kasutusele naatriumsulfaadi kristalliseerimistsehhi, kus töödeldakse neutraliseeritud akuhappest saadud vesilahus ümber kristalliseeritud naatriumsulfaadiks, mida kasutatakse nii paberi-, tekstiili-, klaasi- kui ka keemiatööstustes.

Ka tänasel päeval on ettevõtte fookus eelkõige oma ümbertöötlemisprotsessi tõhustamisel ning seda mitte ainult eesmärgiga vähendada ettevõtte kulusid, vaid ka võimalikku negatiivset keskkonnamõju.

Kuigi praegune ärisuund on Ecometalile 15 aasta jooksul edu ja stabiilselt hea kasumi taganud, otsib Kaasik ka aktiivselt uusi ärisuundi, kuhu siseneda. «Minu jaoks on hirmutav seisak või, mis veel hullem, tagasiminek. Eks see väljendub nii minu enda kui ka ettevõtte tegevuses.»

Seetõttu on Tõnis Kaasik loonud terve kontserni, millest Aasta Ettevõtja nominentide hulka valitud Ecometal on üks osa. Net Systems nime kandvasse gruppi kuulub veel näiteks OÜ Weerec, mis asub Kuusalus ja pakub tööd 64 inimesele. Ettevõtte tegevusalaks on elektri- ja elektroonikajäätmete ümbertöötlemine.

«Kõik, millel on juhe küljes või patarei sees, on meie kaup,» ütles Kaasik. Ka selles valdkonnas ollakse sisuliselt ainuke tegija Eestis. Weereci teine osa, sarnaselt Ecometalile, tegeleb plastmaterjalide taaskasutusse suunamisega. «Valdkond suures pildis on ikka sama – keskkonna puhtana hoidmine,» ütles Kaasik.

Kolmas kontserni ettevõte on 2016. aastal asutatud Höhle OÜ, mis toodab torusid ja torude kimpusid, kuhu sisse pannakse fiiberoptiline valguskaabel. Kohe esimesel täisaastal küündis firma käive pea 1,5 miljoni euroni ja teenis veerand miljonit kasumit. Höhle kliendid on side- ja elektritööde tegijad, muuhulgas samuti aasta ettevõtja nominendiks valitud Corle OÜ.

Kindlasti ei saa mööda vaadata veel ühest Kaasiku ettevõtmisest. Nimelt kuulub talle ka Saka mõis, mille ta on oma jõududega taaselustanud. «Saka mõisa taaselustamist võib pidada minu unistuse täitumiseks,» lausus ta.

Kuigi Tõnis Kaasikust on 30 aasta jooksul kujunenud edukas ettevõtja, on tema eesmärk endiselt sama: et Läänemere ümbrus oleks puhas ja keskkond hoitud nii palju kui võimalik. Ta toonitas, et juhul kui pliiakude ümbertöötlemist ei oleks, siis vedeleksid akud suure tõenäosusega ilmselt kuskil metsas või maanteede ääres ning kõik mürkained voolaksid pinnasesse. «Me hoiame ära võimalikku keskkonnakahju vähemalt üheski valdkonnas,» avaldas ta heameelt.

Majandusliku mõju peale mõeldes tunnistas Kaasik, et ehkki suurte korporatsioonidega võrreldes ei ole nende panus ühiskonda niivõrd suur, on nad siiski kõigi tegutsemisaastate jooksul panustanud stabiilset Eesti majanduskeskkonda läbi maksude ja inimestele töö andmise. Eesmärk ona pakkuda töötajatele stabiilsust, et nad saaksid oma tulevikus kindlad olla.

Läinud aastal tunnustati Ecometali ka Aasta pereettevõtte tiitliga. Kuigi Tõnis Kaasik ise on ettevõtte omanik ja juhatuse esimees, on tema naine nõukogu esimees, poeg ja tütar nõukogu liikmed. «Keegi neist küll ahju kõrval ei seisa, aga nad on ettevõtte strateegilise juhtimise juures,» muheles Kaasik, «ja tihti ka igapäevase juhtimise juures.»