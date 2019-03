«Mulluse neljanda kvartali järel võib tõdeda, et ettevõtete tulemused on üldiselt meie ootustele vastanud,» ütles LHV nooremanalüütik Gert Siniloo. «Vaatamata sagenenud juttudele võimalikust majanduslangusest on börsifirmad näidanud korralikke arve, mis on eriti väljendunud kasvanud mahtudes ja käivetes,» lisas ta.