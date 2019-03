«Meil on kümme parteid, tuhat inimest tahab riigikogusse saada, meil on superministeerium, igasugu ametid ja Eesti Pank – miks sealt keegi sellega ei tegele?» küsis Neivelt retooriliselt vihjates sellele, et poliitikud pigem kaitsevad pensionifondide kui sinna koguvate inimeste, keda on ühtekokku 700 000, huve.

«Näen, et meie inimest ei kaitse mitte keegi. Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees ütleb Eesti Raadios, et fondijuhtidele peab ka raha jätma – aga neil on kasumit küll ja veel. Kellele raha ei jätku ja kel üle ei jää, on need, kes raha korjavad. Keda te kaitsete, kallid rahva poolt valitud inimesed?» rääkis Neivelt.