Eesti meeletu palgalõhe Euroopa tipus

Saksamaal on naiste ja meeste palgalõhe 5,8 protsenti ning näitab seejuures kahanemistendentsi. Ühtlasi on see madalam kui suuremas osas EL-i riikides, kui võtta arvesse näiteks seda, et poole kohaga töötavaid naisi on rohkem. Sellisele tulemusele jõudis Saksa majandusinstituut (IW). Tegemist on niinimetatud korrigeeritud palgalõhega, mille juures võetakse arvesse veel teisigi tegureid. Selle meetodi põhjal arvutades on väiksem palgalõhe vaid Belgias.