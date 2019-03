Üheksateistkümnes Meremess on mootorpaadimess

Suurim tänavusel messil esitletud alus on 13-meetrine kahe magamiskajutiga kaater Princess V40. Kõiki ülikergeid veesõidukeid, näiteks täispumbatavaid mootorpaate või SUP laudu pole ruumipuudusel täismõõtmetes eksponeeritud, ütles Herzmann ning lisas, et Messikeskuses on tänavu suur bassein, kus huvilised saavad kajakke, SUP-laudu ja muid kergemaid veesõidukeid päriselt proovida.