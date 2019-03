Tallinn andis paadiomanikele järjekordse lubaduse slipi ehitamiseks

Tallinna linnavalitsuse väljaandes Pealinn ilmus viimasel valimiste-eelsel tööpäeval uudis, et linn on sõlminud projekteerimislepingu üldkasutatava slipikoha projekteerimiseks Põhja-Tallinnasse Katariina kai kõrvale. Võimalust paat Tallinnas legaalselt ja tasuta vette lasta on paadiomanikud oodanud üle 10 aasta.