MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimehe Aleksander Ljubajevi sõnul on olukord keeruline. Üks põhjus on tema sõnul valdkonna areng: kütteseadmete kombineerimine, automatiseerimine ning muude nüüdisaegsete vahendite kasutuselevõtt nõuab pealehakkamist ja koolitusi. Teine probleem on turusolkijad. «Mustalt tegutsejaid on väga palju ja see röövib käivet neilt, kes maksavad makse,» selgitas ta.