Team Haanja sponsorid: täielik pettumus, lõpetame toetamise kiiremas korras

Mapri Ehituse tegevjuhi Tarmo Roosi sõnul on Karel Tammjärve ülestunnistus dopingu tarvitamisest täielik pettumus ja suure tõenäosusega Team Haanjat enam ei toetata.

«Meie leping järgmine kuu lõpeb, rahad on ammu kantud,» ütles Roos. Mapri toetas suusatamist 25 000 euroga, mis suunatakse tema sõnul nüüd mõnele teisele spordialale.

Karel Tammjärve isiklike sponsorite nimekirjas on Nurmet OÜ. Ettevõtte juht Illar Roots täpsustas, et nad ei ole Tammjärve isiklik sponsor, vaid Haanja Teami välireklaami klient. «Tänaste uudiste valguses me arvatavasti koostööd ei jätka. Selline reklaam ei ole ühelegi toetajale meeldiv,» ütles ta.

Seda, et Tammjärve dopingu kasutamine toimus sponsorite raha eest, Roots ei teadnud. «Kuulen teie käest esimest korda. Väga piinlik, et selline asi on aset leidnud, et sport ei ole puhas,» ütles ta.

«Tallinki seisukoht on ühene, sport peab olema aus ja puhas. Ja kindel on see, et neid, kes sporti ausalt ei tee, Tallink toetada ei soovi,» ütles laevafirma kommunikatsioonijuht Katri Link. Tallink toetas sellel hooajal Team Haanjat 10 000 euroga ja kattis nende laevapiletid.

Team Haanja peasponsor on Merko Ehitus, mille suuromanikuks on Toomas Annus. Merko ja ettevõtte aktsionärid toetasid suusatiimi sel hooajal 150 000 euroga. Annus toetab ettevõtmist ka teise ettevõtte kaudu. Nimelt on temale kuuluv kinnisvaraarendaja Kapitel andnud tiimile lisaks 50 000 eurot.

AS Merko Ehitus ja AS Kapitel nõukogu esimees ​Toomas Annus ütles, et on isiklikult ja temaga seotud ettevõtete kaudu sporti, sealhulgas suusatamist, nii tippspordi kui ka harrastusena, toetanud üle paarikümne aasta. «Oleme püüdnud olla stabiilsed toetajad, kelle panus ei ole kunagi sõltunud tulemustest, vaid andnud igapäevast kindlustunnet. Värskete Seefeldi uudiste valguses ei ole mingit motivatsiooni toetamise jätkamiseks ja puudub igasugune soov seda isegi arutada.»

Elke Grupi tegevjuhi Veiko Karu sõnul tahab ettevõte tänase päeva valguses sponsorlepingu kiiremas korras ära lõpetada. Elke Grupp toetas Team Haanjat tänavusel hooajal 25 000 euroga.