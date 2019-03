Prokuröri lahkumine tõmbas Teet Soormi krimasjas pidurit

Prokuratuuri väitel on prokuröri vahetamise põhjus see, et uurimist juhtinud Stella Veber teatas veebruari alguses, et lahkub ametikohalt ning hakkab tööle advokaadibüroos Tehver & Partnerid.

Prokuratuur selgitas, et kuna advokatuur ja advokaadibüroo, kus Stella Veber tööle asub, kajastasid teda lühiajaliselt juba advokaadina, oli kriminaalasja sisulise ja näilise objektiivsuse tagamiseks vajalik, et süüdistusakti üldmenetluses kohtusse saadetavas asjas, kus omavahel võistlevadki advokaat ja prokurör, allkirjastab prokurör, keda ei eksponeerita samal ajal vandeadvokaadina.

2017. aasta 29. novembril pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kuna prokuratuur kahtlustab neid suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber selgitas toona, et kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

«Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro,» märkis ta ja lisas, et kriminaalmenetluses on tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara.

Soorm oli üheks AS-i Rakvere Farmid (endise nimega AS Ekseko) juhatuse liikmeks 2000. aasta 21. detsembrist kuni 2016. aasta 1. detsembrini, samuti oli ta HKScan Estonia juhatuse liikmeks 1999. aasta 20. oktoobrtist kuni 2000. aasta 12. aprillini, 2000. aasta 15. maist kuni 2001. aasta 25. juunini ning 2012. aasta 15. veebruarist kuni 2016. aasta 1. detsembrini.

Tuvi oli 2016. aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.