Värske ettevõtja: töötaja peab olema korralik ka siis, kui keegi ei vaata

Teiseks on Uuemaa suurendanud firma töötajate arvu poole võrra ehk 60 inimeseni, mis on vajalik selleks, et suure käibekasvu juures paisuvat kliendiportfelli täita. Kolmandaks on ta võtnud kasutusele uusi IT-lahendusi, et muuta infovahetus ettevõtte erinevate kihtide vahel efektiivsemaks ja kiiremaks. «Et pea teaks, mida käsi teeb, ja ka vastupidi,» selgitas Uuemaa.

Muutuste elluviimisel on Uuemaa põrkunud ka üha enam laiutavama riigikapitalismi vastu. Näiteks osalesid nad möödunud aasta lõpus internetivõrgu viimase miili maapiirkondadesse viimise hankel, kus nende eest napsas võidu Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi.

Kuigi hanke kogumaksumus oli 20 miljonit eurot, mis oleks ületanud Corle aastakäibe kahekordselt, oleks nad Uuemaa sõnul sellega hakkama saanud. Seetõttu häirib teda tendents, et Eesti Energia siseneb aina enam valdkondadesse, mida suudab teenindada erasektor.

Näiteks enne Corlesse tulekut tegeles Uuemaa taastuvenergeetikas, kus tema sõnul oli Eesti Energia küll üht- ja teistpidi neil risti ees. «Nüüd jätkub sama lugu võrguehitusel,» kurtis Uuemaa. Samas lisas kohe juurde, et nad tahavad püsida neutraalsed ja diplomaatilised ning konflikti otsimise asemel täita oma lepinguid nii hästi kui võimalik. «Kuna oleme nii väike tegija, peame me kohanema ja oma asja ajama.»

Ambitsioonika Uuemaa eesmärk on teha Corlest palju suurem ja võimsam ettevõte, kui see praegu on. «Me mõtleme juhatuses kogu aeg, mis on järgmine suund ja tegevus, kuhu siseneda ja kus pakkuda lisandväärtust,» rääkis ta, tuues potentsiaalikate valdkondadena välja näiteks mobiilsidevõrgud ja asjade interneti tehnoloogia, kus nad võiksid tulevikus koort riisuda.

«Asjade internet on järgmine kasvumootor. Samas saab see toimida ainult täna tugevale sidevõrgule. Selle jaoks on vaja võimsat side- või valguskaablit, et 5G alas toimetada ja kõiki asjade interneti teenuseid pakkuda. Ehk meie roll on hädavajalik,» ütles Uuemaa.

Corle suurimad konkurendid Eestis on Empower ja Connecto. Kuidas eristub neist Corle? «Meil on väga hea projektijuhtimine ja igas valdkonnas – geodeesias, puurimises ja mujal – väga head kompetentsid,» kiitis Uuemaa.

Eesti numbrimärgi võib ära unustada

Lisaks kavatseb Corle laieneda teistesse riikidesse, eeskätt Skandinaaviasse. Kui praegu tegutsevad nad ainsa välisturuna Soomes, mis moodustab nende käibest ümmarguselt poole, siis sel aastal on plaanis jalg maha panna Rootsis. «Võib-olla saame isegi kopa maha,» muheles ta. Sealt edasi võiks tulla juba Norra ja muud riigid.

Selle asemel, et minna välisturgudele oma näo ja nimega, peab Uuemaa mõistlikumaks seda, et nad ostavad ettevõtteid üles. «Eesti telefoninumbri ja Eesti numbrimärgiga autoga pole välisturul võimalik midagi korda saata, teenusteäris vähemalt,» ütles Uuemaa, kelle sõnul tekitab odavam Eesti firma, kes otseselt uut lisandväärtust ei paku, konkurentides suurt viha, mis ei mõju pikas plaanis ettevõtte käekäigule sugugi hästi.

Ajal, mil ettevõtjad kurdavad iga päev töökäte nappuse üle ja kinnitavad, et tööd saab pea igaüks, kes vähegi soovib, võtab Corle julguse endale meelepäraseid töötajaid ise valida. «Kes otsib, see leiab,» muheles Uuemaa, kes enda sõnul on töötajaid leidnud kas isiklike kontaktide või tuttavate kaudu. Ta leiab, et pigem on targem rohkem aega kulutada ja valida välja hea töötaja kui leppida esimese ettejuhtuvaga. Viimasel juhul võib leida küll ajutist leevendust, kuid pikas plaanis lendab töötajasse investeeritud raha ja aeg vastu taevast.