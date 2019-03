Edukas ettevõtja: oleme alati aru andnud, et meie tulu tuleb puuetega inimeste ja vanurite taskust

«Meie eesmärk ei ole müügitöö. Me oleme alati aru andnud, et meie tulu tuleb puuetega inimeste ja vanurite taskust. Selle raha kasutamise juures me oleme endi jaoks kehtestanud teatud eetilised piirid, sest ei ole õige sellist raha pilduda,» rääkis Leinuste. Kasumi eetilist kasutust näitab näiteks see, et 26 tegevusaasta jooksul on Invaru maksnud dividendi vaid neljal korral. «Samuti küsitakse meilt palju sponsorlust, aga me toetame ainult ratastoolisporti ja liikumispuuetega inimeste liidu tegevust. Küsitakse ka mujalt, aga siis me selgitame, et meie tulu tuleb majanduslikult mitte kõige paremini kindlustatud inimestelt,» ütles ta.

Samuti pole Invaru kunagi laenu võtnud. «Ei ole vaja. Me lähme poodi siis, kui raha on,» ütles Leinuste. Konservatiivse majandamise taga on põhimõte, et nii vajaliku teenuse pakkuja ei peaks suuri riske võtma. «Võib küll olla ilusaid ideid, et arendame kiirelt, aga me hindame riske. Ei ole vaja meil selliseid hüppelisi vahendeid. Pigem valime stabiilse tee. Aga kui midagi ikka vaja on, siis selleks peab raha olema,» ütles Leinuste.

Aasta ettevõtja nominentide hulka jõudmise üle on Leinustel väga hea meel. «Mitte minu pärast, ega sellel polegi vahet, aga ma olen rõõmus, et sotsiaalteenuste valdkonda märgitakse esimest korda kui majandustegevuse haru ja meid tunnustatakse. Seda pole varem juhtunud. Kas me võidame tiitli või mitte, ei olegi oluline, aga juba lõppvooru jõudmine on väga suur tunnustus,» ütles Leinuste.

Olukorras, kui suur osa tööandjatest kurdavad tööjõupuuduse üle, võib Leinuste uhkusega öelda, et nende töötajate keskmine staaž on kaheksa aastat. «Läbi aegade ei ole meil olnud probleemi, et pole raha, et palka maksta. Igasugune optimeerimine maksudest kõrvalehiilimise näol on täielikult välistatud. Sisuliselt me täidame riigi teenuseid ning stabiilsus, kindlustunne ja usaldusväärsus on meie jaoks väga olulised,» rääkis ta.

Abivajajatega töötamiseks peab inimene olema empaatiline ja kannatlik. «On väga oluline, et inimene sobiks meie valdkonda. Iga inimene ei peagi olema psühholoogiliselt valmis suhtlema ja töötama inimestega, kellel on abi vaja. See pole kingapood. Kui tullakse juba abivahendeid otsima, siis on inimesel probleem olemas. Suurem osa meie klientidest on vanemad inimesed, kellel on ajaratta kulgemise tõttu tekkinud probleemid. Selleks peab olema valmis. Töötaja peab tahtma olla inimestele abiks,» selgitas Leinuste. Töötajate hoidmiseks tuleb tema sõnul luua keskkond, kuhu inimene tahaks tulla.

«Kunagi sai öeldud, et me oleme üks pere. Nüüd võib juba öelda, et oleme suguvõsa. Toetav küünarnukitunne ja sõbralik suhtumine on hädavajalikud. Eks ikka aeg-ajalt eksitakse, aga siis ei pea sõrmi sahtli vahele panema. Kui ei ole pahatahtlikult tehtud viga, siis lahendame ära,» ütles ta. Töökohas valitseb kolleegide vahel põhimõte, et kui keegi on hädas, siis tuleb aidata. Suur osa Invaru sisemisest elust on usalduse peal: kui on mure, tule ja räägi; oled haige, ole kodus. Samuti leitakse võimalus abistada ka neid kolleege, kes on pidanud oma isiklikus elus ootamatult suuremate raskustega silmitsi seisma