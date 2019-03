FOTOD: põlengu üle elanud Volta Loftid tõusid tuhast

Endoveri müügiosakonna juht Marko Männimets tunnistas, et põlengust teada saades valdas tervet meeskonda masendus. «See tuli siis, kui maja oli äsja valminud. Esimesed inimesed said näidiskorterid ära näha,» ütles ta. Äsja olid lõppenud Kalamaja päevad, mille käigus külastas 400 inimest pooleliolevat ehitust, et vaadata kahte näidiskorterit.

«See oli ikka väga raske. Arvasid, et oled meeskonnaga jõudnud finišisse ja siis järsku lendab kett ratta pealt maha. Aga me ei lasknud ennast morjendada, koheselt algas kontruktiivne tegutsemine ja iga meeskonnaliige tegi mis prioriteetne. Esmalt veendudes, et kellegi elu ei oleks ohus,» lisas Männimets.

Endoveri müügiosakonna juht Marko Männimets FOTO: Eero Vabamägi

Kui avalikkuses spekuleeriti, et nüüd on huvi maja vastu kadunud ning ostjad hakkavad raha tagasi küsima, siis Endoveri turunduse projektijuhi Triin Tammela sõnul ei suhtusid korteriomanikud juhtunusse mõistlikult. «Meil pole olnud ühtegi loobumist või lepingust taganemist. Põlengu õhtul helistasime personaalselt läbi kõik inimesed, kes olid siia korteri ostnud, et hoida neid toimuvaga kursis. Pigem oli oluline, et hoone kvalieetselt taas üles ehitataks ning oli hea meel tõdeda, et Endoveri selles usaldatakse,» ütles Tammela.

Volta Loftide korterite hinnad on krõbedad. Soodsaim täna müügis olev ühik on ligi 27 ruutmeetrine, mille hinnaks on 81 900 eurot ning kõige kallima, 145-ruutmeetrise korteri eest tuleb välja käia 576 500 eurot. Põleng korterite hinda ei alandanud. «Polnud põhjust,» täpsustas Männimets. «Eksperdid tegid oma töö ära ja kinnitasid, et põhikonstruktsioonidega midagi ei juhtunud. Me ehitasime sisuliselt maja otsast peale üles ega teinud mingeid järeleandmisi. Ausalt öeldes, kui võib-olla oli üks klient, kes päris hinnaalanduse kohta, siis keegi teine ei küsinud,» ütles ta.

Endover Volta Loftid FOTO: Eero Vabamägi

Nüüd on Tööstuse 47d hoone valmis ja esimesed inimesed elavad juba sees. Kuid sellega arendaja plaanid ei piirdu. Kavas on teha ligi 100 miljoni eurone investeering, millega rajatakse Volta kvartal. «Siia ümbrusesse tulevad äri ja kaupluste pinnad, avalikult kasutatav pargiala spordi- ja mänguväljakutega,» rääkis kvartalite arenduse projektijuht Juhan Kangilaski.

Valminud korteri kõrval asub vana paekivist tööstushoone, mis on praegu täbaras seisus. Sellest plaanib Endover ehitada äripinna, säilitades hoone välimuse. Samuti tuleb kvartalisse lasteaed ning toidukohad. Mis aastal võiks kvartal valmida? «See sõltub suuresti planeeringu lõplikust kehtestamisest. Hoonete detailplaneeringud on menetluses. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis kehtestatakse need selle aasta lõpus ja aastase tsükliga võiks hakata hoonete ehitusest rääkima,» lisas Kangilaski.

Endover Volta Loftid FOTO: Eero Vabamägi