Hando Sutter: kui valitsus paigas, tuleme välja mõtetega, kuidas Eestile raha teenida

Kohvil käimine pole Eesti Energias töövorm ja ma arvan, et see on nii ka teistes riigi äriühingutes. Nõukogu on meil väga professionaalne, eelmisel aastal strateegiat välja töötades osalesid nad meie ajurünnakutel, meil sellist vastandumise asja ei ole. Me oleme üsna ühel lainel.