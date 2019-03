Maksuekspert Ranno Tingas: eraisiku maksureform on torm veeklaasis

Ta tõi ühe Eesti tugevusena välja, et oma väiksuses ja dünaamilisuses on Eesti hea testiplatvorm. Siin on hea oma äri alustada ja katsetada.

Mille poolest EY aasta ettevõtja konkurss teistest eristub?

Kahel põhjusel. Esiteks, sellel konkursil valitakse inimest. Me räägime alati ettevõtjast, mitte tema ärist või ettevõttest. Meie üks erisus ongi, et vaadatakse inimest numbrite taga. Näiteks igasugustest top'idest, kus pannakse numbrid ritta ning vaadatakse, kellel on kõige rohkem raha, suurem käive või bilansimaht, erinebki ta selle poolest, et siin vaadatakse ettevõtlikust. Lood, mis EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursilt tulevad, on nii ägedad. Kuidas keegi töötuks jäädes sattus ettevõtluse juurde või kuidas kellelgi oligi idee ning müüs korteri maha, et teha oma esimene kauplus ja on nüüd avanud üle Baltikumi mitukümmend poodi. Sellised lood näitavad, et riskijulgus ning samas ka õnn ja õiged otsused on viinud ettevõtja tippu.

Teine pool on see, et see konkurss on üks osa rahvusvahelisest konkursist. Eesti konkurss on üks etapp. On küll tore olla EY Eesti Aasta Ettevõtja, aga järgmine etapp on EY Maailma Aasta Ettevõtja konkurss ja ärifoorum Monacos, kus on ca 60 riiki esindatud. Seal ei ole olümpiamängude taoline maailma parima valimine, vaid kõiki tunnustatakse oma riigi parima ettevõtjane, kõik saavad oma karika. Ja justkui muuseas valitakse ka maailma parim ettevõtja.

Kas mõnel eestlasel on ka lootust saada lähiajal maailma parimaks?

Ma usun, et on, aga see on keeruline, sest sõltub hästi paljude asjaolude kokkulangemisest. Siiani pole Eestis keegi saanud seda ning kuna seal ei anta välja teist või kolmandat kohta, siis me pingerida ei tea. Aga hinnangute kohaselt on paaril korral eestlased olnud publiku või ajakirjanike lemmik.

Olete kümme korda aasta ettevõtjat valinud. Kas on koorunud välja ka eduretsepti? Millised ettevõtjad löövad läbi?

Riskijulgus on hästi oluline. Neid kõiki ühendab see, et nad on kusagil julgenud riski võtta. Ja teine märksõna on tohutu ambitsioon. Kõigil, kes on EY Eesti Aasta Ettevõtjaks saanud, on suur piiriülene ambitsioon ja suure visioon.

Tegu on rahvusvahelise konkursiga. Viimase aasta kahe jooksul oleme avalikult palju rääkinud Eesti mainest. Millisena Eesti maine paistab kõrvalt või väljast?

Eesti maine on innovatsiooni ja digivaldkonna osas uskumatult hea. Igas maailma otsas teatakse seda kuvandit ning selle tuules on ka väga hea sõita neil Eesti ettevõtjatel, kes on selles valdkonnas tegusad.