Anna oma hääl: kes on Eesti parim juht

Eelmisel aastal võitis tiitli Circle K Eesti juht Kai Realo. «Ikkagi juht on see, kes on kõige alguses. Tema ülesanne on panna meeskond kokku ja tema töötajad on just täpselt nii head, kui on tema tehtud valik,» kommenteeris mullu tunnustuse vastu võtnud Realo. Ta märkis, et juhi ülesanne on ka see meeskond koos tööle panna ehk luua suhted, hoida neid ja anda tööle eesmärk.