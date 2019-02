Keila ärimehe kakaokontsern lõpetas pankrotis

Kokku küündivad Gorlatši firmade kohustused partneritele üle 20 miljoni euro. Maksuameti ees on neil 45 000 eurone maksuvõlg. Gorlatš on varem Äripäevale öelnud, et nad olid endise Nõukogude Liidu regiooni kakaoturul arvestatavad tegijad, kuid neile said saatuslikuks pankadest investeeringuteks võetud lühiajalised laenud.