Näiteks on meil kombeks küll asja eest, aga tihti asjata, visata kive poliitikute ja pankurite kapsaaeda. Üks saab õiendada, kui võtab välja töölepingus ette nähtud tasu, teine on olemuselt liigkasuvõtja ning kelle töölt saadav boonus tihtilugu taunitav. Ometi täidavad mõlemad ühiskonnas väga olulist rolli ning enamasti pole rikkunud mitte ühtegi seadust.

Või teistpidi. Mõelge korraks, millal mõtlesite viimati, et ohh – see poliitik on meile kõigile eeskujuks. Või tahaks olla nagu too pankur.