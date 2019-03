Madis Müller Swedbanki skandaalist: pank ise ei suuda filtreerida igat tehingut, mis kliendid teevad

Aga kui me nüüd vaatame Danske panga juhtumit, kust voolas läbi 200 miljardit mitte-residentide raha? Kas sellised tehingud olid näiteks aastatel 2008 või 2009 lubatud?

See, mis Danskes toimus, kuidas nad süstemaatiliselt eirasid reegleid ja esitasid finantsinspektsioonile ja rahapesu andmebüroole valeinformatsiooni ja tegelikult eksitasid ametkondi, siis muidugi see ei ole aktsepteeritav.

Danskes ei olnud asjad korras, aga me teame ka, et need kahtlased kliendid ei võtnud miljardeid sularahas välja, vaid kandsid raha edasi Euroopa pankadesse, eeldatavasti Swedbanki ka. Ei tohiks olla üllatus, et Eesti pankade vahel rahaülekandeid tehakse. Seda ahelat pidi edasi mõeldes on igal järgmisel lülil raskem mõista, et midagi kahtlast võis olla. Kui sulle teeb ülekande ettevõte, mille konto asub lugupeetud Taani pangas, mille puhul sa võid eeldada, et seal on taustakontrolli tehtud, siis sa oled vähem murelik.

Rahapesuskandaali aastatel vahendasid Danske Eesti dollarimakseid Deutsche Banki USA filiaal, Bank of America ja JPMorgan Chase & Co. Praeguseks on teada, et mitte-residentide kahtlane raha liikus läbi nende edasi USA-sse. Kui see välja tuli lõid USA ametiasutused jalaga pankade uksed läbi ja asusid neid kontrollima. Kas USA-s võetakse Danskest liikunud raha uurimist tõsisemalt kui Eestis Swedbanki puhul?

Ma isegi ei tea, kas saab öelda, et seal palju tõsisemalt suhtutakse. Selleks, et dollaris ülekandeid teha, on vaja kasutada korrespondentpanga teenuseid. Need on tavaliselt suuremad rahvusvahelised pangad, mis tõesti tahavad ise olla väga kindlad, et kui nad pakuvad raha liigutamise teenuseid, siis kahtlane raha ei liiguks teiste pankade abil läbi nende. Deutsche on sattunud tõesti uurimise alla nii Ameerika kui Euroopa ametkondade poolt ja maksnud suuri trahve. Ameerikas on ka reeglistik läinud karmimaks ja see on olnud sõltumatu Eesti ametkondade tegevusest. Eesti kommertspangad on hakanud palju tähelepanelikumalt oma kliente hindama, sest nad on ka mures, et äkki korrespondentpangad ei taha muidu neile teenuseid pakkuda. Mis omakorda tähendaks, et dollarimaksete teostamine muutuks Eesti ettevõtetele problemaatiliseks.

Käite tihti Euroopas kohtumistel. Kui palju räägitakse välismaistes pangandusringkondades Eestist ja Eesti probleemidest?