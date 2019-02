Finantsinspektsioon: Eestis on liiga palju krüptorahafirmasid

Kuna pangad on hakanud kliente üha põhjalikumalt kontrollima, otsib must raha uusi puhtaks pesemise võimalusi. Ühe variandina vaadatakse krüptoraha suunas, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Tegelikult kõige rohkem räägitakse ikka selles samast rahapesust, mida me räägime täna krediidiasutuste puhul. Kui nüüd see must raha kohta otsib, siis potentsiaalne koht on krüptovaluuta,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.