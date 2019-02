Omniva postiäri saab uue juhi

Alates 2013. aasta veebruarist on Kauler juhtinud riigile kuuluvat AS Metroserti. Ta on varasemalt olnud Elektriraudtee juhatuse esimees ja Elektriraudtee ning Eesti Töötukassa juhatuse liige. Kauler on õppinud EBS’i strateegilise juhtimise EMBA programmis ja omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Lisaks on ta ennast erialaselt täiendanud Prantsusmaal ja Hiinas.