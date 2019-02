Autotööstus alasi ja haamri vahel

Jaapani autotootja Honda Motor teatas hiljuti, et sulgeb Suurbritannias Swindoni tehase, mistõttu koondatakse umbes 3500 töötajat. Tegemist on esimese suure tehasesulgemisega viimase kümne aasta jooksul. Lisaks on löögi all veel tuhanded tehasega seotud töökohad.