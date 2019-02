Merenduse unarusse jätmine läks Eestile maksma 3,2 miljardit eurot

Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber FOTO: Jaano Martin Ots

Pärast laevanduseelnõu seadustepaketi jõustumist peavad eksperdid võimalikuks, et merendusega seotud protsent SKT-st hakkab taas kosuma. Uue seaduse esimesi vilju võib kõige varem oodata aastal 2021 ning sedagi vaid siis, kui seaduse jõustumisele järgneb rida möödapääsmatuid rakendustegevusi. Veeteede Ametil on vajalike toimingute plaan järgnevate aastate kalendris valmis. Puudub vaid kinnitus, et eelarvest nende katteks raha eraldatakse.

Seaduse vastu võetud, las rakendustegevuste eelarve leiab järgmine valitsus!

Laevanduse arengu järgmine oluline samm on Euroopa Komisjoni riigiabi luba meremeeste maksusoodustuse rakendamiseks. Loa taotlemine ja menetlemine on töömahukad protsessid, milleks tuleb tõenäoliselt palgata advokaadibüroo Brüsselis. Paralleelselt riigiabi taotlusega saab muuta teisi vajalikke seadusi, viia lõpule mereõiguse revisjon, töötada välja laevade registreerimise ja järelevalve digitaalsed teenuseprotsessid ja veebirakendused ning valmistada ette 24/7 töötav klienditeeninduskeskus.

Laevanduseelnõu erinevate osade ette valmistamisega on tegelenud mitmed ministeeriumid, protsessi on juhtinud Veeteede Amet, kuid eelarvet ei ole selleks tegevuseks eraldatud. Tänaseks on puudujääk juba ligi 300 tuhat eurot, iga järgmise aastaga oleks täiendavalt vaja 1,9 miljonit eurot.

Kust raha tegevuskulude ja investeeringute katteks peaks tulema, on täna selgusetu. Ministeeriumid, ametid ja asutused on laevandussektori konkurentsivõime tõstmiseks nimetanud mitmeid komisjone, töögruppe ja vastutavaid isikuid, kuid pea sama palju kordi on selle tegevuse rahastamise taotlused tagasi lükatud.

EAS ja Veeteede Ameti vahel sõlmitud ainus sihtfinantseerimisleping laevanduseelnõuga seotud tegevuste rahastamiseks lõppes 2018. aasta viimasel päeval, 400 tuhande eurosest eelarvest jäi bürokraatlikel põhjustel kasutamata 247 tuhat eurot. Veeteede Amet kasutas laevanduseelnõuga seotud kulude katteks täiendavalt üle 100 tuhande euro oma töötasufondist. Jätkufinantseeringuteks täna kokkuleppeid ei ole.

Laevaregistrit arendatakse PRIA toetusega

Et Eesti laevaregistri teenuseid ülemaailmselt turundama hakata, tuleb alustada digitaalsete registriteenuste ja klienditeenindusprotsesside arendamist. Et MKM ja EAS nendeks tegevusteks vajalikku investeeringusummat ei leidnud, taotles ja sai Veeteede Amet laevanduse infosüsteemi arendamiseks 1,5 miljonit eurot Põllumajandusministeeriumi alluvuses tegutsevalt PRIA-lt.

Konkureerimine Panama, Libeeria ja Hong Kongiga maksab

Väga oluline on teavitus ja turundus. Et reederid üldse hakkaks kaaluma Eesti lipu alla tulekut, peavad nad sellest teada saama. Eesti laevaregister peab olema võimeline päringutele kiirelt, pädevalt ning usaldusväärselt vastama. Täna pole määratud isegi kogu valdkonna eest vastutavat ametit, rääkimata infokeskusest või klienditeenindajatest. Ometi on Eestil väga hea kogemus e-residentsuse programmi esitlemisest maailmas. Sarnane road-show tuleb ette valmistada ja läbi viia ka meie e-laevaregistri ja kaldasektori teenuste kohta. Miks mitte koostöös e-residentsuse programmiga, sest on ju digitaalsed teenused üks eelistest, millega Eesti tahab globaalses merenduses läbi lüüa.

Vajadus on 1,9 miljonit eurot aastas