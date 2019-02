Kuulsusetu lõpp: Weekend tüüris 2 miljonilise võlakoorma all pankrotti

Tegelikkuses oleks firmal varasid oluliselt rohkem, aga suurem osa sellest moodustab nõue pankrotis oleva Rootsi äriühingu vastu, kellelt tõenäoliselt raha kätte ei saa. Weekendi pankrotihaldur Martin Krupp on öelnud, et omaette kummaline on see, et festivali on korraldatud kolmes riigis – Eestis, Soomes ja Rootsis ning rahahädad on kaasnenud kõigiga.