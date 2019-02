Rootslased sulgevad Pärnumaa saeveski: tööta jääb 50 inimest

Sügisel vaatas Bergs Timber üle kõik enda tootmisüksused ning otsustas teha rea muutusi. Ühena neist korraldab kontsern ümber Laesti Pärnus asuva kahe üksuse töö, seejuures lõpetab Savi tootmine töö saeveskina.

«See on kulude kokkuhoiu ja Eesti saeveski edasise arenguga seotud teema,» ütles Laesti tegevjuht Olavi Tang BNS-ile ning märkis, et sisuliselt on kontsern otsustanud keskenduda ühele tootmiskohale, kus äri teha võimalikult hästi.

Nii investeeribki Bergs Timber Laesti teise, Sauga tootmisüksusesse tänavu 10 miljonit Rootsi krooni ehk ligikaudu 950 000 eurot, et sealset võimsust suurendada. Savi üksus hakkab tegelema Saugast tuleva materjali kuivatamisega.

Savi veskis töötab praegu 70 inimest. Bergs Timberi börsiteatest selgub, et neist ligikaudu 20 saab pakkumise töö jätkamiseks Saugal, ülejäänud 50 töökohta koondatakse. Tangi sõnul on tegemist aga ligikaudsete, mitte päris täpsete arvudega.

Laesti kahe tootmisüksuse aastane maht on praegu ligikaudu 110 000 kuupmeetrit saematerjali aastaid. Pärast Sauga investeeringuid hakkab sealne aastane tootmismaht ulatuma 95 000 kuupmeetrini. Savi veski sulgemine kahandab aga Bergs Timberi toodangumahtusid 15 000 kuupmeetri võrra.

Eesti turu üldpilti see Tangi kinnitusel aga ei muuda. «See, kas me kokkuvõttes oma saeveskites saeme 30-40 000 tihumeetrit palki mingil ajal vähem või rohkem, Eesti saetööstuse suurt pilti ei muuda. Pigem on otsus sellesama aasta jooksul arendada meie teist saeveskit,» rääkis Laesti tegevjuht.

Bergs Timber plaanib ümberkorraldusi ka Rootsis, kus tegevuse lõpetab aastas 50 000 kuupmeetrit saematerjali aastas tootev Broakulla üksus. Samas suurendavad kokku samas mahus tootmist Gransjö ja Mörlunda üksused.

Kaks muutust kokku peaks andma Bergs Timberi kontsernile aastas 20 kuni 25 miljonit Rootsi krooni säästu tõhususe arvelt. «Pärast ellu viimist suureneb meie saeveskiäri kasumlikkus, samal ajal kui suureneb töötlemise valdkond,» ütles börsiteate vahendusel Bergs Timberi tegevjuht Peter Nilsson.

«Kahjuks puudutab see Eestis suurt hulka töötajaid ning anname endast parima, et see parimal võimalikul viisil lahendada,» lisas Nilsson Savi üksuses töö kaotava ligikaudu 50 inimese kohta.

Rootsi puidufirma Bergs Timber sõlmis mullu 17. aprillil lepingu Islandi Norvikuga, võtmaks üle ettevõtte Läti, Eesti ja Ühendkuningriigi ärid. Bergs Timber võttis Norvikult üle Läti firmad Vika Wood ja Byko-Lat, Eesti ettevõtted Laesti ja EWP ning Ühendkuningriigi British Continental Wood Products.