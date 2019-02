Rootsi majanduspolitsei uurib Swedbanki uusi rikkumisi rahapesuafääris

Büroo pressiesindaja Thomas Langrot ütles, et menetluse eesmärk on välja selgitada, kas Swedbanki 15 suurimat aktsionäri said pangalt rahapesujuhtumi kohta informatsiooni enne, kui Rootsi rahvusringhääling SVT selle avalikkuse ette tõi. Kui jah, võib tegu olla ebaseadusliku siseinfo levitamisega.