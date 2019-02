Sutter jätkab Eesti Energia juhina veel neli aastat

Väino Kaldoja sõnul arutas nõukogu Hando Sutteri mandaadi pikendamist ning jõudis üksmeelselt mandaadi pikendamise otsuseni. «Hando Sutter on senise ametis oleku aja jooksul tõestanud, et on võimekas juht,» ütles Kaldoja, lisades, et Sutteri juhtimisel on ettevõte läbinud edukalt raskema aja 2015. – 2016. aastal, kui energiaturgudel langesid turuhinnad väga madalale tasemele.