Rail Balticu esimese jupi teevad hispaanlased

Hanke võitjaks osutus Hispaania insenerifirma IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U, kes esitas soodsaima pakkumise summas 6,8 miljonit eurot. Tegemist on esimese hankemenetlusega seitsmest väljakuulutatud hankest, mis puudutab Rail Baltica põhiliini projekteerimistöid, teatas RB Rail ASi esindaja.

RB Rail ajutise tegevjuhi Ignas Degutise sõnul on esimese üksikasjaliku tehnilise projekteerimishanke võitja väljakuulutamine Rail Baltica projekti jaoks oluline verstapost. «Oleme väga rahul valitud ettevõtte varasema kogemuse ja saavutustega. Sealjuures jagatakse teadmisi Euroopa pikimast kiirraudteevõrgustikust, mille suurim projekteerimiskiirus on 310 kilomeetrit tunnis.»

Insenerifirmal IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. on rohkem kui 20-aastane kogemus tava- ja kiirraudteede projekteerimisel Euroopas ning Ameerika Ühendriikides. Ettevõtte tehniline ekspertiis hõlmab tsiviilehitisi, raudteed, elektrifitseerimist, signaalsüsteeme, veeremit, tegevusplaani koostamist, hooldustöid ja turvalisuse tagamist. IDOM on olnud kaasatud kiirraudtee projektidesse Hispaanias, Poolas ja Rootsis. Kokku töötab ettevõttes 3000 inimest 40 kontoris üle maailma.

Pärnu-Rapla lõigule, mille pikkus on 71 kilomeetrit, on plaanis rajada 16 maantee viadukti, 6 raudtee viadukti, 9 ökodukti ja 4 raudtee silda.

Tänaseks on algatatud 7 detailse tehnilise projekteerimise hanget 11st, kattes 57 protsenti kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käimas terve trassi ulatuses (Eesti-Läti piirist Tallinnani). Lätis ning Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.