Briti valitsuse raport: Brexit võib kaasa tuua toidupuuduse

Analüüsi järgi on valitsus jõudnud lõpetada vaid kaks kolmandikku kõige kriitilisematest ettevalmistusprojektidest ja erasektor pole leppeta lahkumiseks üldse valmistunud. «Hetkel näib, et ettevõtted pole üritanud tõsimeeli valmistuda leppeta lahkumiseks. Tõendid viitavad, et kõige vähem on valmis väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted," seisab valitsuse aruandes.