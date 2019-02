Venemaa ülirikka varjatud tehingud Swedbankis

Swedbank Eesti suurklient oli aastate jooksul maailma suurimaid söekauplejaid, Küprosel registreeritud ettevõte Carbo One. Andmelekke järgmine peatükk näitab, et Carbo One ning ettevõttega ametlikult mitte seotud Venemaa üks rikkamaid mehi Iskander Mahmudov liigutasid mitmekümne varikonto vahel üüratuid rahasummasid.