Ettevõtted tõttavad oma töötajatele ise ravi ostma, ent on üks probleem

Tema sõnul on kaheldav kindlustusseltside lubadus, et arsti juurde saab tänu neile kohe homme – praegu on mõningatel erialadel eratervishoius märkimisväärne teenusepakkumine ja ka haigekassa rahastus olemas, kuid ikkagi on ravile pääsemiseks pikad järjekorrad, sest puudu on arstidest.

«Selge on see, et tervisesüsteemi sellise pakkumisega ülal ei pea ja ravivajadust ära ei kata, ent see on kindlasti tervitatav lisavõimalus, mida tööandjad saavad pakkuda,» tõdes haigekassa esindaja.

Raul Källo märkis, et Viveo Healthi koostööpartneriteks on praktiliselt kõik Eesti suuremad erakliinikud ja laborid ning lisaks on tal jõudu saada suurtelt haiglatelt neid tasulisi arstiaegu, mida haigekassa osta ei jõua.

Praegu on selliseid partnereid Viveo Healthil üle Eesti ligikaudu 30 ning suurtest tegijatest on soov lähemal ajal koostöölepinguni jõuda TÜ kliinikumi ja Ida-Tallinna keskhaiglaga. Lisaks sellele, et Viveo Healthi platvorm on digitaalselt liidestatud mitmete raviasutuste registratuuridega, helistatakse vajadusel ka haiglaid läbi ning teatud kogus aegu on Viveo Healthi klientidele ka püsivalt broneeritud.

Osa motivatsioonipaketist

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luha sõnul tunnevad ravikindlustuse vastu huvi nii IT-ettevõtted, ehitusettevõtted, jaekaupmehed, ravimifirmad kui ka tootmisettevõtted. «Tööandjad lisavad ravikindlustuse oma motivatsioonipaketti, pakkudes töötajatele seeläbi senisest paremat tuge oma tervise eest hoolitsemisel,» selgitas Kairit Luht.

BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Mihhail Prokopjevi sõnul on tööandjad eelkõige huvitatud tasulise eriarstiabi ja hambaravi kulude hüvitamisest. «Tööandja ravikindlustus hüvitab ka uuringuid, vaktsineerimist, koduvisiite, kiirabiteenust ning haiglaravi ja taastusravi kulusid. Samuti on võimalik tööandjal hüvitada töötaja raseduse ja sünnitusega seotud teenuseid,» selgitas Prokopjev.

Ergo elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma täiendas, et kui inimene käib arsti juures, kes ei ole kindlustusseltsi koostööpartner, saab ta pärast teenuse eest tasumist taotleda kiiresti selle hüvitamist mobiiliäpi kaudu. «Kui aga teenust kasutada meie koostööpartneri juures, siis arveldame ise ja inimene ei pea maksmise pärast muretsema,» ütles Uusma.

Alates 2018. aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele töötajatele. Samuti saavad maksusoodustust füüsilisest isikust ettevõtjad.