Rahapesuskandaali haaratud ettevõtja kurjustab: Swedbank pani me kontod kinni!

Postimees kirjutas möödunud nädala neljapäeval, et Eesti ettevõte Formus Baltic sai kahtlase päritoluga Suubritannia firmalt kuue aasta vältel üle 98 miljoni dollari jagu makseid.

Kõigi 161 ülekande selgitus oli identne: „CONTR FW 914 DD 15.12.2008 FOR ELECTRONIC EQUIPMENT.“ Maksed laekusid Formusele Suurbritannia ettevõttelt Wireberg Company LLP.

Wireberg Company osanikud on aga Ireland & Overseas Acquisitions Limited ja Milltown Corporate Services Limited, mida on kasutatud kümnekonnas kuritegelikus skeemis üle maailma.

Formus Balticu osanik ja juhataja Vladimir Griškov palus ajakirjanikelt esialgu aega teema uurimiseks. Hiljem andis ta Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti intervjuu, väites, et et tal ei tulnud pähegi kontrollida Wirebergi tausta ning kinnitas, et tema ettevõttel rahapesuga mingeid seoseid ei ole.