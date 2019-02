Ukraina endine president kasutas altkäemaksuafääris Swedbanki

Eelmisel nädalal avalikustas SVT, kuidas läbi Swedbanki kontode voolas kokku 5,8 miljardi dollari ulatuses kahtlase päritoluga raha. Kui siiani polnud selge, kes on konkreetsete maksete ja pangakontode taga, siis nüüd avaldas ringhääling , et Swedbanki kasutas varade liigutamiseks ka Ukraina ekspresident Viktor Janukovitš, kes tegi seda aastal 2011 läbi panga Leedu haru, kasutades ettevõtte Vega Holding Limited arvelduskontosid.

Kiievi Korruptsioonivastane Keskus oli üllatunud, et raha liigutamiseks kasutati Swedbanki. «Rootsi ei olnud üldse meie radaril. Riiki on vaadeldud kui korruptsioonivaba. Sellised leiud kahjustavad märkimisväärselt Rootsi mainet,» ütles keskuse juht Darla Kaleniuk.

Küsimusele, kas Swedbank oli teadlik, et läbi panga liikus Janukovitši raha, vastas Rodau, et ei olnud, aga isegi kui see teadmine oleks olemas olnud, ei saaks ta seda pangasaladuse tõttu kommenteerida. SVT käsutuses olevad dokumendid aga näitavad, et pank oli alates 2017. aastast teadlik seosest Janukovitšiga, sest Ukraina ametivõimud saatsid pangale konkreetsete kontode kohta infopäringu. See toimus juba kaks aastat enne seda, kui panga tegevjuht Birgitte Bonnesen teatas avalikult, et Swedbankil puuduvad rahapesukahtlusega igasugused seosed